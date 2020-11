Gigi Proietti: 'Il mio traguardo più bello? La mia famiglia'

La morte di Gigi Proietti avvenuta lo scorso 2 novembre ci ha lasciati tutti senza parole. Abbiamo perso un grandissimo interprete della commedia all'italiana ma, soprattutto abbiamo perso un grande uomo.

Da sempre piuttosto schivo e riservato sulla propria vita privata, Proietti ha avuto un'unica compagna per tutta la sua vita, ovvero Sagitta Alter, una guida turistica svedese, incontrata un giorno in giro per le strade di Roma. I due sono rimasti insieme quasi 60 anni ma, non hanno mai pensato di ufficializzare la propria relazione con un matrimonio. Nel corso di un'intervista, proprio in merito a questo Proietti disse:

"È una domanda che mi fanno proprio tutti. La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo".

Gigi Proietti e Sagitta Atler hanno suggellato il loro amore con la nascita di due figlie, Susanna e Carlotta, che lavorano entrambe nel mondo dello spettacolo: la prima come costumista e scenografa e la seconda come cantautrice ed attrice.

Molte star nel loro piccolo hanno voluto rendere omaggio a questo grande artista. Tra le tante vi citiamo Paola Cortellesi che ha raccontato della sua infanzia, profondamente segnata dalla presenza di Gigi Proietti e di come questo attore l'abbia spinta nella sua carriera attuale.