Gigi Proietti, Il Signore della Truffa questa sera su Rai Premium in ricordo dell'attore

Continuiamo a parlare del compianto Gigi Proietti, mattatore del grande e del piccolo schermo italiano spentosi all'età di 80 anni lo scorso 2 novembre a causa di gravi problemi cardiaci, perché è RAI Premium a comunicare la programmazione di tre serate interamente dedicata al ricordo dell'interprete di Madrake in Febbre da Cavallo.

Si inizia oggi, 4 novembre 2020, con la messa in onda del film tv Il Signore della Truffa alle 21.20. Nel titolo Proietti interprete Federico Sinacori, noto truffatore con in mente un piano per arricchirsi. Dopo il film troveremo poi sempre sul Canale 25 Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli nella trasmissione "Allora in onda", dove ricorderanno Proietti parlando del Maresciallo Rocca.



Giovedì 5 novembre andrà poi in onda sempre su RAI Premium Il Veterinario, dove Proietti vestiva i panni di un veterinario e responsabile del settore qualità di una nota marca di cibo per animali. Il lungo omaggio del canale a Proietti si concluderà poi il 6 novembre, il prossimo venerdì, con Mai storie d'amore in cucina, altro film tv dove l'attore veste i panni del papà della protagonista Evelina, giovane chef in partenza per la spagna.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo al nostro ricordo di Gigi Proietti, un'artista innamorato della risata e del suo grande e affezionato pubblico.