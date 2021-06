Gigi Proietti, il Globe Theatre di Roma prende il suo nome. La figlia: 'Un onore'

Roma non dimentica Gigi Proietti: a distanza di 7 mesi dalla morte del leggendario attore e comico il suo ricordo è più vivo che mai, come dimostra la decisione ufficializzata proprio in queste ore di dare il suo nome al Globe Theatre di Roma, nato nel 2003 proprio da un'iniziativa del celebre comico romano.

Il Globe, come annunciato oggi dalla sindaca Virginia Raggi, cambia dunque nome in Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti: "Per noi è un onore e un'emozione essere qui oggi e poter guardare questo logo. Sapere che questo teatro porta il nome di nostro padre è qualcosa di importante e sconvolgente" sono state le parole di una visibilmente commossa Carlotta Proietti, figlia di Gigi.

"Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Gigi Proietti lo meritava perché con una grande determinazione è riuscito a fare aprire questo teatro, lo ha guidato e ne ha avuto la direzione artistica fino alla fine. Ha fatto crescere il Globe, ci ha fatto crescere e ci ha fatto sognare. Da oggi, Proietti rimarrà eternamente nel Globe Theatre, con il suo nome, a ricordo della sua attività e della sua opera, che lo ha fatto tanto amare dai romani" ha aggiunto poi la sindaca Raggi. Per ricordare l'attore di Meo Patacca e Febbre da Cavallo, intanto, trovate qui il nostro omaggio a Gigi Proietti.