Gigi Proietti, la figlia Carlotta lo ricorda commossa: 'Temevo questo momento'

La morte di Gigi Proietti ha sicuramente lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di appassionati spettatori, ma indubbiamente l'impatto che questo tragico evento ha su una figlia è del tutto differente. Carlotta Proietti ci ha tenuto a ringraziare personalmente tutti quanti coloro che hanno mandato un messaggio di cordoglio.

In seguito alla scomparsa di Proietti, la figlia ha scritto un lungo e commosso messaggio di ringraziamento sul suo profilo Instagram.

"Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”... tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all'amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore."

Teatro, cinema, tv. Dramma e comicità. Intrattenimento e imitazioni. Il repertorio di Gigi Proietti era talmente vario che ogni spettatore e fan, di lui ne ha un ricordo diverso, ritagliato sulla propria esperienza. Su quale versione di Proietti ha vissuto maggiormente.

Il cinema non gli ha regalato le soddisfazioni che avrebbe meritato ma ha contribuito enormemente a renderlo iconico nell'immaginario popolare in film come Febbre da cavallo, nel ruolo di Mandrake. E poi come doppiatore, sostituendo egregiamente Robin Williams nella versione italiana del doppiaggio del Genio in Aladdin. L'ultima interpretazione sul grande schermo è per Matteo Garrone, nel ruolo di Mangiafuoco in Pinocchio.