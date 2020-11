Gigi Proietti, Enrico Montesano rivela: 'Dovevamo girare Febbre da cavallo 3'

In fila a tutti i messaggi di cordoglio e agli omaggi rivolti a Gigi Proietti arriva finalmente anche Enrico Montesano, che nel 1976 girò insieme al collega una della commedie cult più iconiche di quel periodo: Febbre da cavallo. Montesano ha anche ricordato che i piani prevedevano una trilogia, con il terzo film che rimarrà solo un desiderio.

A poche ore dalla scomparsa dell'attore romano, Montesano, nel corso di un'intervista concessa a La Repubblica, ha ricordato la prima impressione che ebbe di Proietti quando ancora non si conoscevano: "La prima immagine di lui si perde nella notte dei tempi. Mi sembra di averlo sempre conosciuto. Ci siamo incontrati tante volte da ragazzi, lui anche ha fatto la commedia musicale con Rascel, io ero al Sistina…ma ricordo una volta, e rido, mi disse 'mettiti per conto tuo a fare queste cose e guadagni quel che ti pare'. E io 'Gigi hai ragione, ma io ho iniziato con Pietro Garinei e Rugantino, sono un po’ all’antica, come te. Sono legato al debito di riconoscenza verso Garinei. E ho continuato. Ma lui ha avuto un’altra storia, ha iniziato al Teatro Tenda quando faceva A me gli occhi please, si è sempre un po’ autogestito Gigi. Ma mi fece ridere e mi ricordò una cosa analoga - tutti romani sono - che mi disse Alberto Sordi in un viaggio in treno 'comprate la roba, quando guadagni comprate candelabri d’argento, lenzuola, coperte'… del genere 'guadagna e metti da parte'".

Montesano, quindi, allude a un terzo Febbre da cavallo che alla fine non si realizzò mai e che avrebbe avuto lui come protagonista, con Proietti a comparire brevemente. Parlando dell'assenza di Catherine Spaak, l'attore infatti ha affermato: "Caterina è nel mio cuore e io rimasi dispiaciuto quando Gigi rifece La Mandrakata e lei non c’era. Gigi fece le sue scelte e io feci una piccola partecipazione nel finale, faceva parte di un grande progetto che vedeva Il ritorno del Pomata come terzo film in cui Gigi avrebbe fatto una partecipazione, un film che invece non si è mai fatto".

Su Everyeye potete leggere un approfondimento su Febbre da cavallo.