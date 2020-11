Gigi Proietti, l'addio commosso di Alessandro Gassmann:'Sento un vuoto enorme'

Alessandro Gassmann ha voluto tributare un commosso saluto a Gigi Proietti, scomparso nella notte tra domenica e lunedì, all'età di 80 anni, compiuti proprio in quelle ore. Gassmann ha lavorato in passato con il celebre attore romano, e non ha voluto mancare di mandare un ultimo messaggio per ricordare i momenti passati insieme.

In un primo messaggio sui social Gassmann ricorda così Proietti:"Non poteva esserci risveglio peggiore. Oggi, nel giorno del suo 80mo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti. Ho amato tantissimo il talento ma anche l'umanità di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo".



Gassmann è tornato poi sui social per pubblicare un'immagine che lo ritrae sul set de Il premio con Proietti e la didascalia:"Forse il più bell'istante della mia carriera" e poi un commento molto sentito:"Sento un vuoto enorme, lui era l'ultimo dei grandissimi". Alessandro Gassmann nel 2017 ha diretto Gigi Proietti nel film Il premio, nel quale Proietti interpreta un anziano scrittore, Giovanni Passamonte, a cui viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. Il cast del film comprendeva anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Matilda De Angelis. In queste ore diversi membri del cast hanno pubblicato le immagini dal set del film, terzultima apparizione di Proietti sul grande schermo. Nel 2019 Proietti ha recitato nel ruolo di Mangiafoco in Pinocchio, l'ultimo film di Matteo Garrone. Uscirà invece postuma la sua performance in Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Pinocchio di Matteo Garrone mentre nelle ultime ore Enrico Montesano ha ricordato Proietti spiegando che avrebbero dovuto girare Febbre da cavallo 3.