Gigi Hadid, la star di Ocean's 8 bella come non mai in queste foto inedite

Gigi Hadid, supermodella e nel cast di Ocean's 8, ha condiviso alcune foto inedite del periodo della gravidanza della figlia Khai. Attraverso Instagram Hadid ha pubblicato tre foto Polaroid di se stessa con il pancione. Ovviamente le immagini hanno fatto impazzire i fan della modella, che non hanno perso tempo per commentare il post.

La didascalia delle immagini recita:"Questa settimana, l'anno scorso". Tra i commenti spicca anche quello di Dua Lipa:"La mamma di Khai" con dei cuoricini a corollario del commento per mostrare affetto nei confronti di Hadid.

In una recente intervista con Vogue, Hadid ha raccontato di aver trovato la propria strada da madre insieme al compagno Zayn Malik. L'annuncio della gravidanza di Gigi Hadid è arrivato nell'aprile 2020.



"Avete un figlio e siete a letto insieme, guardi e pensi 'Ok, e adesso?'. E fai a tutti i tuoi amici le stesse domande e tutti hanno una risposta diversa".

La modella prosegue:"Ed è allora che che ti rendi conto che tutti lo capiscono da soli. E lo fai a modo tuo, e puoi prendere dei pezzi dalle altre persone, ma finirai sempre per fare in modo un po' diverso. Questo è il nostro modo".

Gigi Hadid è una delle più importanti e famose modelle al mondo e di recente ha partecipato con un cameo al film di Gary Ross.



Su Everyeye trovate la recensione di Ocean's 8, sequel e spin-off della celeberrima saga action di Ocean’s.