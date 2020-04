Il gigante, 4 curiosità sul canto del cigno di James Dean

Questa sera su La7 va in onda Il gigante, il film drammatico diretto da George Stevens che ha firmato l'ultima grande interpretazione di James Dean, morto una settimana dopo la fine delle riprese a causa di un incidente stradale.

Nel film Bick Benedict (Rock Hudson), proprietario di un vasto ranch del Texas, sposa un bella e ricca ragazza del Maryland di nome Leslie (Elizabeth Taylor). L'uomo, un ricco allevatore, ha tra i suoi braccianti Jett, il quale è segretamente innamorato della moglie per il suo temperamento folle e ribelle. Ereditato un terreno che lo ha reso ricco grazie ad un giacimento di petrolio, Jett prova a corteagiare la figlia di Benedict per prendersi una rivincita.

Per l'occasione abbiamo raccolto una serie di curiosità sul film che è valso a Stevens l'Oscar per la miglior regia:

James Dean e Rock Hudson non sono mai andati d'accordo sul set. Secondo alcuni rumor Dean avrebbe rifiutato un passaggio al collega, ma molte fonti sono concordi sul fatto che entrambi avessero scarso rispetti nei confronti del modo di recitare dell'altro. In particolare, Hudson riteneva che Dean non tenesse un comportamento professionale.

Carrol Baker, l'attrice che ha interpretato la figlia di Leslie, in realtà aveva un anno in più di Elizabeth Taylor.

James Dean era talmente voglioso di recitare di partecipare alla pellicola che si offrì di lavorare al minimo della paga.

Il film, uscito nel 1956, è stato il maggiore incasso della Warner Bros. fino all'uscita de L'Esorcista nel 1973.

Il gigante andrà in onda su La7 alle ore 21.15. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che James Dean sarà ricreato in CGI per recitare in Finding Jack.