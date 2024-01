Gifted, John Krasinski si prestò ad un cameo vocale per il film!

Molto spesso le amicizie ad Hollywood possono portare a curiosi e divertenti colpi di scena all'interno dei film. Gifted - Il dono del talento ha come protagonista Chris Evans nei panni dello zio di un piccolo genio. Nel film, però, fa un breve cameo vocale un altro divo del cinema.

La pellicola, oltre ad essere definita come una delle più commuoventi arrivate al cinema negli ultimi anni, il filma ha dalla sua parte un cast di prim'ordine che vede Chris Evans affiancato da una giovanissima McKenna Grace che veste i panni di una ragazzina che si rivela, fin da subito, essere un piccolo genio. The Gifted non solo fu la culla della relazione tra Jenny Slate e Chris Evans ma anche un modo per scoprire una delle amicizie più forti che ci sono ad Hollywood.

In un contesto come quello del cinema americano composto da persone che provengono dalle parti del mondo più disparate, avere dalla propria parte qualcuno che ha vissuto nei tuoi stessi luoghi diventa un punto a favore. In The Gifted è presente un omaggio all'amicizia che, ormai da anni, lega Chris Evans e John Krasinski. L'attore di The Office, infatti, compare in un cameo vocale nel film prestandola all'operatore del MIT che si sente alla fine del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più all'interno della pellicola, vi consigliamo la vostra recensione di The Gifted - Il dono del talento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!