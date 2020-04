Gifted: un Chris Evans dal cuore d'oro stasera su RAI 1

Gifted - Il dono del talento andrà in onda stasera su Rai 1 alle 21.25. Frank sta crescendo la nipotina Mary dopo la morte di sua sorella. La bambina è incredibilmente dotata per la matematica e la nonna, una ricca signora di Boston, vuole che le sue abilità vengano sfruttate al massimo per garantirle un futuro. I due si scontreranno legalmente.

Chris Evans è il protagonista di questa tenera commedia familiare giocata sul netto contrasto tra i due principali antagonisti e in cui la piccola Mary è elemento di scontro.



Marc Webb, regista del cult 500 giorni insieme (2009) e dello sfortunato dittico di The Amazing Spider-Man, firma un film genuino e sincero che, pur senza eccellere, riesce ad emozionare con una certa efficacia il principale target di riferimento.



Una lotta tra due diverse concezioni di pensiero, entrambe condivisibili, caratterizza l'intera visione su toni dolci-amari che sanno come coinvolgere il pubblico nella loro semplicità di intenti.



Nel cast troviamo anche Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer, per un film parzialmente prevedibile ma, se approcciato senza troppe pretese, altrettanto godibile.

La recensione di Gifted - Il dono del talento è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai 1.