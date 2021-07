Giffoni 2021 al via oggi: il programma della nuova edizione tra ospiti e anteprime

Oggi parte ufficialmente Giffoni 2021, presentato anche come #Giffoni50Plus a testimonianza della volontà di celebrare i 50 anni del Festival Cinematografico dopo un'edizione 2020 ridimensionata a causa della pandemia.

In scena dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, l'evento presenta un ricco piano di manifestazioni, proiezioni e incontri che vedranno la partecipazione di tremila giurati in presenza e duemila giurati in collegamento da ventisei hub in giro per l'Italia e all'estero.

Tra gli ospiti più attesi Salvatore Esposito di Gomorra e il regista Ferzan Ozpetek, ma anche Valerio Lundini, Emanuela Fanelli, Gino Strada e dal web i The Jackal e i Me Contro Te. Di seguito trovate la lista completa:

Paolo Calabresi (22 luglio)

Valerio Lundini e Fanelli (22 luglio)

Chiara Francini (22 luglio)

Giusy Buscemi (il 22 luglio)

Giulia Salemi (23 luglio)

Carolina Crescentini (23 luglio)

Khaby Lame (23 luglio)

Gino Strada (23 luglio)

Ferzan Ozpetek (24 luglio)

Andrea Crisanti (24 luglio)

Lillo (25 luglio)

Salvatore Esposito (25 luglio)

Alessandro Preziosi (26 luglio)

Erri De Luca e Maurizio De Giovanni (27 luglio)

Anna Valle (27 luglio)

Claudia Gerini (28 luglio)

The Jackal (28 luglio)

Marco Damilano (28 luglio)

i Ragazzi del cinema America di Roma (28 luglio)

Me contro Te (28 luglio)

Silvio Orlando (29 luglio)

Colapesce/Di Martino (29 luglio)

Edoardo De Angelis (30 luglio)

Mara Venier (30 luglio)

Alessandro Zan (30 luglio)

PierPaolo Spollon (31 luglio)

Per quanto riguarda i film in anteprima, il 21 si terrà una proiezione di This is Giffoni, documentario dedicato ai 50 anni del festival, mentre il 22 sarà la volta di Aibo - Spirito dell'amazzonia e il 25 di Capitan Sciabola e il diamante magico. Da non perdere l'anteprima del film Disney Jungle Cruise con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, in arrivo nelle sale italiane il 28 e su Disney+ il 30 luglio. Il 27 toccherà alla pellicola romantica Quello che non so di te, mentre il 31 verrà mostrato il film animato Vivo in arrivo su Netflix.