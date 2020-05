Giffoni 2020, il festival si farà: pronte misure di sicurezza e tamponi

Claudio Gubitosi, direttore e fondatore del Giffoni Film Festival, ha svelato tutti i dettagli sulla 50esima edizione della rassegna. Primo festival cinematografico italiano a ripartire anche con una parte fisica, sarà regolato dalle più attente misure di sicurezza, tamponi compresi.

Si parte dal 18 al 22 agosto con il programma dedicato ai ragazzi +16 e +18, con 305 giurati a Giffoni e 1330 collegati dai vari hub italiani e internazionali. Dal 25 al 29 agosto toccherà ai Giffoners +13 (305 a Giffoni e 1100 negli hub esterni). Per tutto l'autunno si svolgerà inoltre una parte di attività ed eventi, mentre infine dal 26 al 30 dicembre ci sarà spazio per i più giovani (+6 e +10): saranno presenti 1500 bambini e bambine.

"Da mesi avevo tre pile di fogli sul tavolo con dentro raccolte le idee che facevano parte di un mondo visionario non più attuale. Qui lo stare insieme è l’emblema del Festival. L’anno scorso abbiamo accolto 350mila persone. Mi sono sentito in una macchina del tempo e sono tornato ai Giffoni degli anni Settanta" ha dichiarato Gubitosi (via Sky TG24). "Mi sono fatto in quattro per il mio compagno di viaggio e lui, Giffoni, si è fatto in quattro per me e per il suo pubblico. Voglio dedicare questa edizione a chi pensa di non farcela. Dobbiamo reagire e calpestare la terra".

Hanno finora dato la loro disponibilità a partecipare Raoul Bova, Sergio Castellitto, Benedetta Porcaroli, Valentina Bellè, Lorenzo Zurzolo, Giampiero De Concilio, Francesco Serpico, Massimiliano Caiazzo ed Erri De Luca. A proposito di ospiti, il direttore ha anticipato (via ANSA): "Non posso ancora fare nomi, ma ci sono contatti in corso e presto vi diremo tutto, anche i titoli delle grandi anteprime che avremo".



