Giffoni 2020: annunciati Daisy Ridley e Richard Gere tra gli ospiti del festival

Sarà un'edizione molto diversa quella del 2020 per il Giffoni Film Festival, ma non per questo priva di sorprese: due tra le più recentemente annunciate? Daisy Ridley e Richard Gere.

La cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival sarà tutta all'insegna della Terra, il tema designato per quest'anno, che segue le scelte elementali degli anni passati (Acqua e Aria), ma ciò non esclude un piccolo viaggetto in una galassia lontana lontana....

Così, giovedì 26 agosto, in collegamento streaming, sarà presente anche l'attrice britannica Daisy Ridley, conosciuta dai più come la Rey di Star Wars, ma che abbiamo già visto e ancora vedremo in numerose altre pellicole di successo, come Assassinio sull'Orient Express, Ofelia, Peter Rabbit, e a breve Chaos Walking, il film basato sul primo romanzo della trilogia letteraria di Patrick Ness.

Ma la lista degli ospiti non finisce certo qui, e prima di incontrare Daisy avremo l'opportunità, mercoledì 20 agosto, di sentir parlare l'affascinante Richard Gere, il cui curriculum, che ve lo diciamo a fare, è davvero sconfinato: Pretty Woman, Chicago, Ufficiale e Gentiluomo, Cotton Club, Nessuna Pietà, American Gigolo, Franny, Hachiko, Shall We Dance, Autumn in New York, Schegge di Paura...

A loro si uniranno, nei giorni successivi, anche Sylvester Stallone (21 agosto) e Katherine Langford (22 agosto), e non solo!

Per ulteriori informazioni riguardo al festival e alle sue modalità potete andare sul sito ufficiale del Giffoni Film Festival 2020.