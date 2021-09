Giappone, Takeshi Kitano aggredito da un uomo armato di piccone e coltello

Un individuo armato di piccone e coltello ha attaccato ieri sera a Tokyo il veicolo che trasportava il famoso regista giapponese Takeshi Kitano, come riportato in queste ore dai principali organi di informazione giapponesi.

Secondo le ricostruzioni, intorno alle 23:30 ora locale Kitano stava lasciando la sede dell'emittente televisiva privata TBS, dove era appena stato ospite di una trasmissione in diretta: stando a quanto riportato dall'emittente pubblica Nhk, l'aggressore, ad ora descritto solo come 'un uomo sulla quarantina', si sarebbe precipitato contro il veicolo del regista armato di piccone. Per fortuna nessun ferito, ma solo gravi danni al veicolo. L'uomo è stato immediatamente fermato dalla sicurezza e successivamente arrestato dalla polizia precipitatasi sul posto: sottoposto ad interrogatorio, al momento della stesura di questo articolo non ha ancora fornito spiegazioni o dettagli sul suo folle gesto.

L'attore, sceneggiatore, produttore e regista Takeshi Kitano, 74 anni, è noto a livello internazionale per i suoi film dalla forte e riconoscibilissima impronta estetica e per i suoi personaggi tormentati, spesso affiliati al mondo violento della yakuza, come i capolavori Violent Cop e Hana-bi: Fiori di fuoco, che su Everyeye abbiamo analizzato nella nostra rubrica Everycult. Recentemente è stato annunciato il suo ultimo film, Kubi, ambientato nel Giappone feudale: secondo quanto riferito potrebbe essere l'opera finale della sua carriera prima del ritiro dalle scene.

Qualche mese fa è stato anche annunciato che Netflix sta lavorando ad un biopic su Takeshi Kitano.