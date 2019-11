In Giappone è andata in scena una versione kabuki della trilogia sequel di Star Wars

Il conto alla rovescia per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è ormai agli sgoccioli. Nel giro di poche settimane i fan potranno gustarsi sul grande schermo la chiusura della saga degli Skywalker, che chiuderà un'era all'interno del franchise, ormai pronto a rinnovarsi. Uno dei personaggi più imprevedibili della trilogia sequel è Kylo Ren.

Il suo legame con il Lato Oscuro e la sua potenziale redenzione hanno rappresentato alcuni degli argomenti principali legati alla nuova trilogia.

Adesso un nuovo adattamento del franchise, unico nel suo genere, è diventato disponibile per la visione online. Il 28 novembre a Tokyo è andato in scena uno spettacolo teatrale kabuki, ufficialmente ispirato alla trilogia sequel.

All'inizio del mese era stata annunciata la produzione di questa versione teatrale, ufficialmente trasmessa in streaming sul canale YouTube giapponese della Disney ed è ancora disponibile nella versione online.



Lo show è stato supervisionato da Ichikawa Ebizo XI, leggendario attore kabuki che ha interpretato Kyle Ren. Nel live streaming compaiono personaggi come C3-PO, R2D2, BB-8 e Luke Skywalker.

Famiglia, amore e perdita attraverso la forma d'arte iconica della danza teatrale giapponese, pensata per essere una performance piacevole per un pubblico amante di Star Wars e/o del teatro kabuki.

