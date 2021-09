Gianni Morandi e Bong Joon-ho finalmente insieme: la foto da Venezia conquista i social

Gianni Morandi e il regista coreano Bong Joon-ho si sono finalmente incontrati nella cornice della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, festeggiando con una foto che ha immediatamente conquistato i social.

Come potete vedere in calce all'articolo, Gianni Morandi ha pubblicato sul suo profilo Facebook il fatidico momento dell'incontro con Bong Joon-ho, celebrato regista di Memorie di un assassino e Madre che aveva omaggiato il cantautore italiano nel suo acclamato film Parasite, premiato con l'Oscar. “11 settembre. Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon Ho, premio Oscar per il film Parasite. È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato 'In ginocchio da te'. Mi sono emozionato…”, ha scritto Morandi sui social, mostrando ai suoi followers la bellissima foto che potete ammirare in basso.

Bong Joon-ho, che qualche mese fa aveva espresso il desiderio di incontrare il suo idolo Gianni Morandi, ha potuto finalmente coronare il suo sogno. Come ricorderete, il regista coreano aveva inserito 'In ginocchio da te' in una delle scene più emblematiche ed importanti di Parasite, ovvero quando la famiglia protagonista, sopraffatta dalla vecchia servitrice e dal suo marito segreto, si lancia all'attacco della coppia per riprendere il controllo della situazione ormai degenerata.

Per altri approfondimenti su Bong Joon-ho recuperate la nostra recensione di Memorie di un assassino.