Gianluca Vacchi: Mucho Mas, ecco il trailer del documentario targato Amazon Prime

Gianluca Vacchi ha annunciato con un post su Instagram l'arrivo del documentario a lui dedicato dal titolo Gianluca Vacchi: Mucho Mas. Il prodotto è presentato da Amazon Prime Video, e debutterà sulla piattaforma il 25 Maggio: guardate con noi il teaser!

Nel film, che arriverà su 240 paesi e territori nel mondo, l'influencer, dj e imprenditore di fama internazionale si racconterà, mostrandoci cosa c'è dietro a quel fenomeno da social che è esploso qualche tempo fa. Infatti Vacchi ha ben 22,2 milioni di follower su Instagram, e con i suoi video ha conquistato Tik Tok.

In questo documentario però non vedremo dunque il personaggio che già conosciamo, ma anche la persona vera e propria. L'influencer si racconterà come non ha mai fatto, e ci porterà nella sua infanzia e nel suo presente, introducendoci anche la compagna Sharon Fonseca, la madre e tante altre persone che fanno parte della sua vita.

Si tratta di un prodotto originale Prime Video, che arricchisce dunque ulteriormente il suo catalogo composto già da numerosi documentari dedicati a celebrità di questo calibro. Basti pensare che proprio su Amazon Prime è arrivato tempo fa il documentario dedicato alla vita dell'influencer Chiara Ferragni. E voi, guarderete Gianluca Vacchi: Mucho Mas? Intanto in fondo all'articolo potrete trovare il teaser del prodotto!