Giancarlo Giannini, stella Walk of Fame a Hollywood: 'E Venezia manco un gatto nero...'

Tramite videomessaggio alla presentazione di Filming Italy - Los Angeles 2023, il festival creato e diretto da Tiziana Rocca per la promozione di opere e artisti italiani all'estero, Giancarlo Giannini ha commentato la stella che riceverà in suo onore sull'iconica Hollywood Walk of Fame.

"A Hollywood mi danno questa stella, una grossa differenza con Venezia, dove non mi hanno dato neanche un gatto nero" ha scherzato (e punzecchiato) l'attore, che ha aggiunto anche: "Sono intimidito dal ricevere la stella a Hollywood. Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Llina Wermuller. Abbiamo avuto un buon successo. Io ho avuto una nomination all'Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma la stella penso sia più importante. In questo per il pubblico sarò una star, per sempre".

Qualche giorno prima della stella, il 3 marzo, Giannini - che qualche tempo fa raccontava di quando rifiutò di lavorare con Robert De Niro - riceverà al Festival il Filming Italy Achievement Award, e gli sarà dedicata una maratona di film. Tra i titoli in programma: Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola; Il male oscuro e I picari di Mario Monicelli; Non stuzzicare la zanzara, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell'onore e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmuller.

Tra l'altro vi segnaliamo che recentemente Giancarlo Giannini è stato protagonista della nuova serie Sky Il grande gioco, dedicato agli intrighi del calciomercato e disponibile su Sky e in streaming su NOW.