Giancarlo Giannini: 'Quando rifiutai di lavorare con Robert De Niro'

Di ritorno questa sera nelle TV italiane con Tulipani: Amore, Onore e una Bicicletta, Giancarlo Giannini ha raccontato della volta in cui ha rifiutato di collaborare con Robert De Niro.

Il progetto era intitolato Dubbing De Niro, ed era incentrato sulla storia immaginaria del doppiatore italiano della star di Taxi Driver (slegata completamente dalla vera vita di Ferruccio Amendola, voce storica dell'attore). "Ho rifiutato il film 'Dubbing De Niro', un doppiatore che perdeva la voce e andava in America a incontrare De Niro, ci riusciva nelle ultime scene. Conosco De Niro, ma il progetto non mi ha convinto" ha spiegato Giannini durante una recente intervista con Repubblica.

L'attore ha poi parlato della stella sulla Hollywood Walk of Fame con cui sarà onorato ad inizio 2021: "Sono il secondo attore italiano a riceverlo dopo Rodolfo Valentino, con Anna Magnani, Sophia Loren e Gina Lollobrigida".

Nel corso dell'intervista, Giannini ha confessato di sentirsi amato a volte in America più che in Italiapiù amato in America che in Italia. "I primi film hollywoodiani li ho girati da noi. Nel ’68 Lo sbarco di Anzio, con Robert Mitchum e Peter Falk, ero l’unico italiano, il marine Cellini, piccoletto rispetto agli altri. Lo girammo a Taranto" ha spiegato l'attore, che ha poi ricordato il primo incontro con Francis Ford Coppola per New York Stories: "Lo conobbi a una cena anni prima, aveva visto Amore e anarchia e mi voleva per Apocalypse Now nel ruolo con cui Duvall ha vinto l’Oscar, ma ero impegnato con Visconti. Mi disse ‘ma fai spostare il film’, come se avessi quel potere. Gli americani sono strani, bisogna saperli prendere"