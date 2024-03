Giancarlo Esposito vuole essere Charles Xavier con Denzel Washington come Magneto!

Giancarlo Esposito è uno di quelli attori che, anche se hanno preso parte a diverse produzioni di successo nel corso della propria carriera, verranno sempre ricordati per uno di questi in particolare. Nel suo caso infatti il personaggio di Gus Fring è sicuramente quello per cui è più conosciuto e che lo ha reso noto al grande pubblico.

Però, subito dopo esservi la nostra recensione di El Camino, vorremmo anche informarvi di qualcosa che potrebbe rendere Giancarlo Esposito noto anche per un'altra interpretazione, se tutto andasse come lui stesso vorrebbe.

Di recente la star ha infatti, più volte, reso noto il suo interesse nell'interpretare il professor Charles Xavier. Il personaggio è conosciuto non solo per essere una figura iconica nei fumetti della Marvel, ma anche per avere avuto sempre il volto di Patrick Stewart nella vecchia trilogia degli X-Men e non solo.

Tuttavia l'ex interprete di Breaking Bad pare davvero deciso ad intraprendere questa strada, ed ha inoltre espresso il desiderio di avere Denzel Washington come suo avversario, nei panni del terribile Magneto.

Di certo sarebbe una svolta coraggiosa se fossero scelti questi ultimi per dei ruoli che, volente o nolente sono rimasti iconici nella memoria di tutti noi grazie anche ai loro interpreti originali.