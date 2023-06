Giancarlo Esposito si unisce ufficialmente al cast di un nuovo monster movie Universal

Dopo il successo della terza stagione di The Mandalorian, Giancarlo Esposito punta ad altri altri successi. L'attore si è unito al cast di un thriller monster movie della Universal ancora senza titolo prodotto da Radio Silence che lo vedrà tornare al cinema dopo anni trascorsi sul piccolo schermo.

Esposito si unisce ad un cast già molto gremito composto da Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud e Will Catlett. A dirigere la pellicola saranno due fari della casa di produzione Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con la collaborazione dei produttori di Scream. La pellicola dovrebbe arrivare al cinema nel settembre del 2024, confermando una lunga schedule già programmate dalla Universal.

L'attore sarebbe tra i nomi più quotati per entrare nella nuova squadra degli X-Men dell'MCU. Giancarlo Esposito pare abbia già parlato con la Marvel e molti sperano possa essere coinvolto per interpretare il Professor X, uno dei personaggi più amati e noti dei fumetti. Sarebbe un ruolo in controtendenza rispetto ai ruoli che l'attore è abituato ad interpretare. Esposito, infatti, per gran parte della sua carriera ha vestito i panni del villain.

Giancarlo Esposito di recente ha annunciato che il pubblico vedrà molto di più il personaggio di Moff Gideon in The Mandalorian. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!