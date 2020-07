Giancarlo Esposito, la star di Better Call Saul vorrebbe entrare nell'MCU!

Giancarlo Esposito vorrebbe partecipare ad un 'progetto duraturo' dell'MCU, sostenendo che un ruolo nel franchise potrebbe essere il prossimo passo verso il futuro decennio della sua carriera. Di recente Esposito ha prestato la voce a Lex Luthor nella serie animata di Harley Quinn e il ruolo di Anton Costillo nel videogame Far Cry 6.

"Ci sono diverse voci di corridoio che mi vorrebbero legato alla Marvel. Vorrei lavorare con quelle persone: l'ho fatto capire al mondo intero in tutti i modi possibili. Non sono stato io a dare il via a queste voci ma anni fa ho lavorato con Louis Esposito, co-presidente dei Marvel Studios, quando ancora lavorava come secondo assistente alla regia" ha dichiarato la star di Better Call Saul.



L'attore ha elogiato il lavoro di Marvel Studios:"Quello che fanno i Marvel Studios è veramente straordinario. Vorrei tanto partecipare a qualcosa. Magari ad un progetto duraturo... penso che il Marvel Universe sarebbe il prossimo passo naturale della mia carriera. Così poi potrei tornare ad interpretare personaggi che penso abbiano cambiato il mondo con le loro azioni, a prescindere dal colore della pelle".

In questi giorni vi abbiamo raccontato tutti i villain del Marvel Cinematic Universe dal migliore al peggiore.

Un altra star ha parlato dell'MCU. Il premio Oscar Charlize Theron ha spiegato perchè non ha mai fatto parte del Marvel Cinematic Universe.

Il prossimo film in uscita è Black Widow con Scarlett Johansson nel mese di novembre.