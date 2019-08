Giancarlo Esposito potrebbe avere un ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Continuano a circolare diversi rumor sulla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e ora le attenzioni si sono concentrate su qualcuno che molti fan, soprattutto del piccolo schermo, apprezzano da diverso tempo. Per il momento si tratta soltanto di una voce ma sembrerebbe che una star di Breaking Bad sia in procinto di entrare nell'MCU.

Secondo quanto riporta il fan-site MCU Cosmic, Giancarlo Esposito potrebbe unirsi al Marvel Cinematic Universe interpretando il personaggio di un benefattore.

L'interprete di Gus Fring sembra che abbia l'età perfetta per il ruolo, verso il quale la Marvel sembra stia cercando un attore simile a Esposito per recitare nel ruolo di 'un benefattore misterioso e nefasto'.

Il sito prosegue ipotizzando la scelta di Giancarlo Esposito per Norman Osborn, il che significherebbe un altro importante accordo con Sony Pictures, che attualmente detiene i diritti del malvagio personaggio di Spider-Man.



Osborn diventa il Green Goblin ma si è rivelato anche una spina nel fianco dell'intero universo Marvel in Dark Reign; Osborn prese il controllo della sicurezza nazionale degli Stati Uniti dopo aver salvato il mondo in Secret Invasion.

Il personaggio è stato infine sconfitto nel crossover Siege e potrebbe essere un'interessante risorsa per la Fase 4 dell'MCU.

Ovviamente esiste anche la possibilità che Giancarlo Esposito sia in trattative per interpretare un altro personaggio del franchise.

L'attore ha parlato del suo ruolo in The Mandalorian e qualche giorno fa è stato rivelato che gli sarà riservato più spazio in The Boys, per quanto riguarda gli episodi della seconda stagione.