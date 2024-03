Giancarlo Esposito si offre al Marvel Cinematic Universe: 'Sarebbe un onore'

Per quanto prestigiosa (e remunerativa) sia l'occasione, non tutte le star di Hollywood muoiono dalla voglia di sposare la causa del Marvel Cinematic Universe, firmando un accordo che le vincolerebbe agli Studios per un po' di anni: Giancarlo Esposito fa però parte della fazione opposta, e all'invito non direbbe certo di no!

Dopo l'apertura a sorpresa di Isabelle Huppert al Marvel Cinematic Universe, a dichiarare amore al franchise è stato infatti proprio l'attore di The Boys e Better Call Saul, che si è detto assolutamente propenso a valutare un'offerta per un ruolo di spessore... Come quello di Charles Xavier, ad esempio!

"Il Professor X è più intellettuale e poi ha questo handicap fisico. So che ne abbiamo visto alcune incarnazioni in cui non era in sedia a rotelle, quando impazzisce e tutto il resto. Per me è molto interessante l'idea di interpretare qualcuno che sia dalla parte giusta della legge e avrebbe la possibilità di fare del bene... Ma c'è anche Magneto. Sarei comunque davvero, davvero, davvero felice di unirmi al Marvel Cinematic Universe in qualche modo. Sarebbe un onore" sono state le parole di Esposito. È il preludio a un matrimonio tra le due parti? Siamo sicuri che siano in molti a sperare di sì! Ecco, intanto, quali sono le ultime novità sul futuro dell'MCU e della saga del Multiverso.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su