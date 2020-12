Giancarlo Esposito: 'Non recito solo per fare soldi'

Questa sera su Italia Uno va in onda Live! Corsa Contro il tempo, un film d'azione del 2019 diretto da Steven C. Miller che può vantare la partecipazione di Giancarlo Esposito. L'attore di origine italiane che attualmente vediamo in The Mandalorian nei panni di Moff Gideon ha rivelato di avere una visione molto particolare della recitazione.

A suo avviso non bisognare entrare a far parte del mondo del cinema con il solo scopo di fare soldi ma, bisogna farlo soprattutto per giungere ad una crescita personale: "Accumulare denaro non è mai stato un vero obiettivo per me. Piuttosto, penso a come rendere significativo ogni momento della mia vita. Quello che è stato il mio barometro per il successo è la mia crescita creativa e spirituale: misuro il mio successo in base alla qualità del mio lavoro".

L'attore ha poi aggiunto: "L'anno scorso mi sono seduto e ho riesaminato la mia vita. Mi sono chiesto se volevo fare qualcosa o se volevo recitare solo per ottenere un sacco di soldi. Ho deciso che avrei preferito lavorare e collaborare con persone al top del loro mestiere. E il mio sogno si è avverato. Ho avuto la possibilità di lavorare con vari premi Oscar tra cui il regista Robert Benton, Susan Sarandon, Gene Hackman e Paul Newman".

Di recente Giancarlo Esposito ha prestato la sua voce a Far Cry 6, doppiando Antón Castillo, il dittatore assoluto dell'isola di Yara.