Giancarlo Esposito entrerà nel DC Universe? I possibili ruoli

Archiviate le pratiche The Flash e Blue Beetle, il DC Universe di James Gunn e Peter Safran può finalmente alzare l'asticella dell'ambizione e puntare a spiccare il volo: per farlo c'è ovviamente bisogno di tante new entry, tra volti nuovi e attori affermati come quel Giancarlo Esposito di cui tanto si parla in queste ore.

Secondo alcune voci la star di Breaking Bad avrebbe incontrato James Gunn per parlare di un suo possibile futuro nel franchise, dando ovviamente immediatamente il via alle speculazioni: quali sono i ruoli più plausibili per l'attore che ci ha già regalato personaggi come Gustavo Fring, Stan Edgar e Moff Gideon?

In cima alla lista c'è ovviamente Lex Luthor, che andrebbe ad allungare la già folta lista di villain iconici interpretati dal nostro Giancarlo; un altro nome che sta cominciando a circolare con insistenza è quello di Brainiac, mentre qualcuno non disdegnerebbe una versione di Ra's al Ghul capace magari di farci dimenticare l'ottimo Liam Neeson di Batman Begins.

A proposito di personaggi già apparsi nella trilogia di Nolan, anche lo Spaventapasseri potrebbe rappresentare un'ottima opzione: e voi, cosa ne dite? In quale ruolo vedreste meglio il protagonista di Better Call Saul? Fatecelo sapere nei commenti! Cerchiamo di capire, intanto, cos'è la mappa del DC Universe a cui sta lavorando James Gunn.