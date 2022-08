Giancarlo Esposito conferma: 'Ho parlato con Marvel', sarà lui il nuovo Charles Xavier?

L'arrivo di decine di nuovi personaggi nel corso delle prossime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe è una vera e propria manna per il fancasting: i fan di tutto il mondo si stanno letteralmente sbizzarrendo nel puntare su questo o quel nome e, di tanto in tanto, riescono addirittura a prenderci. Per informazioni chiedere a Giancarlo Esposito.

Già, perché mentre ancora ci si interroga sulla presenza di John Krasinski in Fantastici 4, la star di Better Call Saul e The Mandalorian conferma di essersi intrattenuto con i vertici dei Marvel Studios in questi giorni, aprendo concretamente alla possibilità di vederlo in uno dei prossimi capitoli del franchise... Con quello su Reed Richards e soci principale indiziato.

"Non ho ancora lavorato con Marvel. Sono stato in una stanza con loro e abbiamo chiacchierato, penso che ciò che fanno loro sia in linea con quel viaggio mitologico di cui parlava Joe Campbell, che era un amico di George Lucas che George Lucas inserì nelle sue storie. Loro fanno la stessa cosa. Si è parlato di Magneto, si è parlato di Dr. Freeze, si è parlato di... Chi resta? Ah, il Dottor Destino! E il Professor X" sono state le parole di Esposito.

Fate la vostra scelta, dunque: in quale di questi ruoli preferireste vedere il Gus Fring di Breaking Bad? Fatecelo sapere nei commenti! Kevin Feige, intanto, sembrerebbe aver confermato che il film sui Fantastici 4 non sarà una origin story.