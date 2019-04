Giancarlo Esposito e Adrienne Barbeau tra i protagonisti della serie antologica Creepshow

Dopo la prima foto ufficiale di Creepshow condivisa dal produttore Greg Nicotero (The Walking Dead), arrivano oggi i primi nomi degli attori scelti per recitare nell'adattamento televisivo in formato antologico dell'omonimo film a episodio del 1982 scritto da Stephen King e diretto da George A. Romero.

Interessante constatare che Creepshow segnerà il ritorno di una delle protagoniste originali, esattamente di Adrienne Barbeau, che nell'opera degli anni '80 vestiva i panni di Wilma Northrup. L'attrice sarà protagonista di uno degli episodi della serie insieme ai colleghi Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) e Tobin Bell (Saw - L'Enigmista), in un racconto intitolato Gray Matter, diretto da Nicotero e adattato da una storia di King da Byron Willinger e Philip de Blasi.



In Gray Matter, Doc e Chief, due veterani residenti in una piccola città ormai morente, affrontano una tempesta per capire cosa sia successo a Richie, padre single e alcolizzato, dopo aver incontrato il figlio di quest'ultimo al minimarket, visibilmente terrorizzato. In merito, la Barbeau ha rivelato: "Ero davvero elettrizzata quando Greg mi ha chiesto di tornare al mondo di Creepshow ancora una volta. Poi lavorare con Tobin e Giancarlo e con Greg come regista beh, quella è la ciliegina sulla torta".



Creepshow sarà composta da dieci episodi totali scritti e diretti da autori e registi differenti. Per ora, compreso Gray Matter, sono stati confermati titoli e autori di otto episodi, che sono:



- By the Silver Water of Lake Champlain scritto da Joe Hill

- House of the Head scritto da Josh Malerman

- The Companion scritto da Joe Lansdale

- The Man in the Suitcase scritto da Christopher Buehlman

- All Hallows Eve scritto da Bruce Jones

- Night of the Paw scritto da John Esposito

- Bad Wolf Down scritto da Rob Schrab



Creepshow andrà in onda su Shudder, network della AMC, entro la fine dell'anno.