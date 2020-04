Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo ringrazia i suoi ex colleghi infermieri

Reduce dal successo di Odio l Estate, film che è scampato per un pelo alla chiusura dei cinema dovuta all'epidemia, Giacomo Poretti ha voluto registrare un video per ringraziare tutti gli infermieri impegnati a combattere il Coronavirus e per fare loro gli auguri di buona Pasqua.

Un augurio tra ex colleghi, visto che, come spiegato nel video su Facebook, anche lui è stato infermiere per molto tempo (11 anni), prima del sodalizio con Aldo Baglio e Giovanni Storti.

Giacomo si è infatti unito in un secondo momento agli altri due nella fortunata avventura comica, e ciò gli ha permesso di fare una lunga esperienza all'interno degli ospedali, arrivando persino a ricoprire il ruolo di caposala. Una posizione di rilievo, che gli ha permesso di entrare a contatto con molte situazioni difficili e di aiutare i pazienti in difficoltà. Per questo sembra essere particolarmente vicino a chi sta lavorando senza sosta a tutela di coloro che hanno contratto il Coronavirus, definita da lui una vera e propria "carogna".

"Il mio è un saluto di comprensione. Per quanto non faccia più il vostro lavoro da decenni, capisco bene la fatica, la fatica dei turni, e la delusione dell'impotenza di fronte a situazioni che voi avete vissuto", dichiara nel video, augurando poi a tutti buona Pasqua. Ovviamente al ringraziamento si uniscono anche Aldo e Giovanni, come si può leggere dalla didascalia del video, pubblicato nella pagina ufficiale del trio.

Sono stati in molti ad aver dedicato un pensiero a chi è in prima linea: Milo Manara ha ringraziato gli infermieri attraverso una serie di disegni, mentre Alberto Angela ha detto grazie ai cittadini in isolamento per il loro impegno.