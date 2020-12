GI Joe Origins: Snake Eyes, nuovi dettagli dal panel del CCPX 2020

GI Joe Origins: Snake Eyes di Robert Schwentke avrebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche americane lo scorso ottobre, ma a causa della seconda ondata di contagi da Pandemia di Coronavirus è stato posticipato di un lungo anno, motivo che ha permesso delle accortezze in più in fase produttiva.

Protagonista del film è Henry Golding nei panni del personaggio titolare del film, e proprio l'attore di The Gentlemen ha partecipato recentemente a un panel dedicato al progetto al CCXP 2020, parlando del suo rapporto con Storm Shadow e rivelando nuovi dettagli sul film che rilancerà al cinema il franchise dei giocattoli Hasbro.



Ha detto Golding: "Nel film verranno raccontate le origini di Snake Eyes, come rivela poi il titolo ufficiale. Scaveremo nel suo passato e nelle sue debolezze, nei suoi difetti. Lo vedremo fare ammenda per decisioni che forse non erano così giuste come forse immaginava. Vedremo un legame tra due fratelli e l'emozione di creare una squadra per sconfiggere degli ostacoli messi davanti al suo cammino. E poi ci saranno scene di combattimento dannatamente avvincenti per cui mi sono fatto un culo così in fase di allenamento".



Nel cast di GI Joe Origins: Snake Eyes troveremo anche Samara Weaving, Ursula Cobrero de La casa di carta, Iko Uwais e Andrew Koji, per un'uscita prevista nelle sale il 22 ottobre 2021.