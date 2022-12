Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard ha 'già letto tutta la sceneggiatura' del sequel!

Pochi giorni fa è stato annunciato che Gil Kenan dirigerà Ghostbuster 4, il nuovo capitolo dell'amato franchise che Sony Pictures rilascerà a dicembre 2023.

Per quanto riguarda il cast della pellicola, sappiamo che la star di IT e di Stranger Things Finn Wolfhard tornerà a vestire i panni di Trevor Spengler dopo Ghostbuster: Afterlife. L'attore, che recentemente ha doppiato il personaggio di Lucignolo in Pinocchio di Guillermo del Toro, ha dichiarato di aver già letto la sceneggiatura del prossimo film:

"Ho letto una prima bozza", ha rivelato Wolfhard nella sua intervista con ComicBook.com. "Jason e Gil sono stati così fantastici nel parlarmene e nel collaborare, e sì... Ci stanno martellando, ma sono così entusiasta di poterlo realizzare."

Gil Kenan, che è già stato sceneggiatore del capitolo precedente, dirigerà quindi il nuovo film al posto di Jason Reitman, regista di Legacy, che per questo quarto episodio passerà al ruolo di scrittore-produttore insieme a Jason Blumenfeld e allo stesso Kenan. I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti.

"Vorrei solo poter tornare al 1984 e dire al me ragazzo seduto nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters", ha dichiarato Kenan nei giorni scorsi.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!