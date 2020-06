Ghosts of War, case infestate e Seconda Guerra Mondiale nel trailer dell'atipico war movie

È grazie alla Vertical Entertainment US che possiamo mostrarvi il primo e intrigante trailer ufficiale dell'annunciato Ghosts of War, film scritto e diretto da Eric Bress (The Butterfly Effect) e interpretato da Brenton Thwaites (Titans) che dopo una lunghissima produzione durata tre anni si mostra finalmente in azione.

Ambientato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, Ghosts of War ha per protagonisti dei soldati americani che durante una ritirata finiscono per arrivare in un vecchio e inquietante castello francese, isolato da tutto e che scelgono come momentanea dimora per allontanarsi dagli orrori della guerra e riposare. La permanenza nel castello, desiderata tranquilla, si rivela però tutt'altro che serena per i nostri soldati, che restano intrappolati in un vero scenario da incubo, in lotta per la sopravvivenza contro pericoli fisici e psicologici rivoltatigli contro da entità paranormali.



Nel cast di Ghosts of War troviamo anche Theo Rossi, Kyle Gallner, Skylar Astin e Alan Ritchson, per un'uscita americana prevista in Video on Demand e Digitale il prossimo 17 luglio 2020. Non è chiaro quando e se arriverà in territorio italiano, ma è auspicabile un'uscita via streaming su Netflix o Amazon Prime, al limite su qualche noleggio digitale.



Cosa ne pensate? Vi interessate? Fatecelo sapere nei commenti.