Ghostface è a New York nel nuovo trailer di Scream 6: svelata la data di uscita

Come anticipato nelle scorse ore, il trailer di Scream 6 è finalmente arrivato e con esso, anche un nuovo poster che annuncia la data d'uscita del sesto capitolo della saga con protagonista Ghostface che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 10 marzo.

Dunque, a poco più di un anno di distanza dall'uscita di Scream 5, avremo l'opportunità di rivedere all'opera l'ormai celeberrimo serial killer mascherato che per l'occasione però ha lasciato Woodsboro per approdare a New York. Ed è proprio questa la grande novità che traspare dal trailer che trovate in calce alla notizia, Ghostface infatti, appare intento ad inseguire i protagonisti del film nella metropolitana della Grande Mela, confondendosi pian piano tra le molte altre maschere.

In Scream 6 non ci sarà Neve Campbell che ha deciso di non prendere parte a questo nuovo capitolo della saga per via di quello che a suo avviso sarebbe stato un trattamento sessista perpetrato ai suoi danni.

"Come donna ho lavorato davvero durante nella mia carriera per dimostrare quanto valevo, specialmente con Scream. Credo che l'offerta che mi è stata fatta non sia pari al valore che ho dimostrato per la saga. Per me lasciare il franchise è una scelta molto difficile. A tutti i miei fan dico loro che li amo, mi avete sempre supportato. Sarò sempre grata nei vostri confronti di questo franchise e di ciò che mi ha offerto nel corso degli ultimi 25 anni".

E per un inatteso addio, ci sarà invece un graditissimo ritorno. In Scream 6 rivedremo Hayden Panettiere, che tornerà nella saga dopo aver già preso parte al quarto capitolo, l'ultimo diretto personalmente da Wes Craven.