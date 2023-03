Ghosted, ci siamo: ecco il trailer ufficiale del film con Ana de Armas e Chris Evans!

Immaginate d'incontrare una sconosciuta in un bar e d'innamorarvene subito. Fatto? Bene. Poi immaginate che scompaia per un bel po' di tempo e che non risponda alle vostre chiamate, come farà Ana de Armas in Ghosted.

Jack: "Sono confuso, mi hanno continuato a chiedere dell'uomo delle tasse. Pensano che sia io!"

Maggie: "Ti hanno chiesto dell'uomo delle tasse?"

Jack: "...TU SEI L'UOMO DELLE TASSE"

Maggie: "Ommioddio"



Jack: "OMMIODDIO!!".

Questo è uno dei dialoghi più esilaranti all'interno del trailer di Ghosted appena fresco dal suo rilascio da parte di Apple TV+.

Il film, che originariamente prevedeva Scarlett Johansson come co-protagonista insieme a Chris Evans, ripercorrerà un'avventura romantica a dir poco frizzantina.

Il trailer, da pochissime ore annunciato dalla stessa attrice su Instagram, ha fatto impazzire i fan: la chimica tra i due attori è palpabile, e il connubio tra romanticismo e continua azione sembra essere l'ingrediente per un'alta attenzione da parte del pubblico.

Il film tratta la storia di Jack (Chris Evans) e di Maggie, la De Armas. Quest'ultima "ghosterà" Jack, per poi rivelarsi una giovane agente della C.I.A ricercata e in pericolo.

Oltre alle due star, vedremo anche Adrien Brody nei panni del "cattivo". Inoltre, in Ghosted ci saranno altre quattro aggiunte al cast: Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.