Ghosted, il regista ribadisce: no, il film non parlerà di uccisioni e fantasmi

Il trailer di Ghosted ha in parte chiarito la natura della pellicola, ma molte persone continuano a credere che il nuovo prodotto targato Apple TV+ sia non un'avventura ricca di azione e romanticismo, bensì un racconto decisamente più cupo - con tanto di morti ricorrenti.

A intervenire sulla questione è il regista Dexter Fletcher. "L'ho sentito da molte persone" ha dichiarato. "'Parlerà di fantasmi!' A Londra, ho svolto una proiezione in presenza di famigliari e amici, perché è quello che mi piace fare, adoro chiamarli per dire: 'Ehi, guardate, ho realizzato un film, venite a contemplarlo'. Loro non sapevano nulla, ovviamente; e ho l'impressione che in sottofondo perdurasse la fatidica domanda: 'Chi di loro è morto? Ovviamente uno di loro è un fantasma'". Eppure, è fiducioso sul successo della pellicola: "Devo essere saggio: preferirei che tutti conoscessero più dettagli possibili, ma le persone del marketing sanno il fatto loro. Dev'esserci una strategia in atto, e non può essere abbandonata soltanto per mettersi in mostra e rivelare a tutti il percorso della trama".

Ma le interpretazioni errate non terminano qui: molte persone riconducono il titolo al "ghosting". "Nonostante la premessa e il titolo suggeriscano una dinamica di ghosting, che è un fenomeno molto moderno, ritengo che le relazioni di oggi possano essere ancora basate sull'onestà e su conversazioni 'analogiche'. Si incontrano al mercatino di un agricoltore – in una dinamica molto insolita al giorno d'oggi, infatti spesso le persone entrano in contatto online o attraverso qualche dispositivo, – ma non i due protagonisti. Si incontrato faccia a faccia, per poi innamorarsi in un colpo di fulmine".

Il film debutterà su Apple TV+ il 21 aprile 2023. A proposito, sapevi che Ghosted avrà molti cameo Marvel?