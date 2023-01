Ghosted, quando uscirà il nuovo film con Ana de Armas e Chris Evans? Risponde il regista

Dopo quasi un anno dalla conclusione delle riprese principali, il regista Dexter Fletcher ha finalmente fornito qualche aggiornamento sulla finestra di uscita per Ghosted, nuovo film di Apple TV+ con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas.

Parlando con Deadline ai Critics' Choice Awards, il regista ha confermato che la post-produzione è ben avviata per il film romantico d'avventura, sottolineando che in questi giorni sta apportando gli "ultimi ritocchi". Fletcher ha anche anticipato che Ghosted potrebbe arrivare prima di quanto il pubblico si aspetti: "La produzione è finita, stiamo dando gli ultimi ritocchi in post in questi giorni. Credo che sarà definitivamente pronto per aprile. In realtà non so nemmeno se mi è permesso dirlo, ma ormai l'ho detto. Se state aspettando questo film, fareste meglio a tenervi pronti per aprile."

Il nuovo film di Apple TV+ segnerà la terza grande collaborazione tra Chris Evans e Ana de Armas, che avevano già lavorato insieme in precedenza prima in Knives Out di Rian Johnson e poi in The Grey Man dei fratelli Russo. La produzione di Ghosted è iniziata nel febbraio 2022 e si conclusa a maggio scorso: i dettagli sulla trama del film rimangono segreti, ma sappiamo che si tratta di un film romantico con alto tasso d'azione e avventura che oltre ai protagonisti Chris Evans e Ana de Armas includerà nel cast anche Adrian Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.

Qualche settimana fa, abbiamo inserito Ghosted nella nostra lista dei 7 nuovi film di Apple da non perdere nel 2023.