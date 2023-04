Ghosted, gli esilaranti bloopers con Ana de Armas e Chris Evans: che chimica i due!

Facce buffe, calci andati per il verso storto e tanta comicità: ecco il nuovo video del dietro le quinte di Ghosted, nuovo film che vede Ana de Armas e Chris Evans protagonisti assoluti.

Nel video, rilasciato da AppleTv+, scorgiamo alcune delle scene più impegnative, eppure più divertenti da girare. Sono 3 minuti e 18 di risate, dai quali traspare una grandissima sintonia tra gli attori principali, ma non solo. L'intero cast sembra davvero gustarsi le ore sul set per creare un progetto così impegnativo e ricco d'azione.

Il film tratta la storia di Jack (Chris Evans) e di Sadie, la De Armas. Quest'ultima "ghosterà" Jack, per poi rivelarsi una giovane agente della C.I.A ricercata e in pericolo. Oltre alle due star, vedremo anche Adrien Brody nei panni del "cattivo". Inoltre, in Ghosted ci saranno altre quattro aggiunte al cast: Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.

Nel frattempo Ghosted ha conquistato il record assoluto su AppleTv+ a pochissimi giorni dalla sua uscita, guadagnando 328.500 spettatori nei primi due giorni di programmazione sulla piattaforma streaming. Avete già avuto modo di vedere il film? Se sì, fatecelo sapere nei commenti!

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Ghosted.