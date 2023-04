Ghosted, Dexter Fletcher svela la differenza tra un film per il cinema e per lo streaming!

Dopo aver lavorato per diversi anni per il grande schermo con Ghosted Dexter Fletcher ha fatto un salto nello streaming. Il successo che sta riscuotendo il film ha portato il regista a parlare delle differenze di approccio riguardo la regia di un prodotto per il cinema e di film per lo streaming.

Mentre Ghosted conquista il record assoluto su AppleTv+, Dexter Fletcher si è lanciato in un tipo di discorso abbastanza diverso a quello a cui ci hanno abituato i registi negli ultimi anni. Moltissimi cineasti continuano a portare avanti una lotta senza precedenti con i servizi streaming mentre Fletcher sembra stia cercando solo di capire il mezzo e comprenderne a meglio le sue enormi potenzialità. "Non puoi fare un film per lo streaming nello stesso modo in cui lo fai per il cinema" ha dichiarato sfatando già il falso mito secondo cui pellicole per la sala e per le piattaforme siano pensati allo stesso modo.

Il discorso fatto da Fletcher ruota totalmente attorno ad un elemento: l'attenzione dello spettatore. Dopo che un' epica e lunga scena di apertura del film è stata rifiutata dalla Apple sembra che il regista sia arrivato a capire che il fattore più importante per le piattaforme è quella di mantenere alta l'attenzione di chi guarda ed evitare che "cambi canale" dopo 30 secondi. "Se va avanti e qualcosa non accade nei primi 30 secondi, sappiamo che i dati mostrano che le persone si spegneranno" ha spiegato. Rispetto ad un film per il cinema ha la necessità di essere immediato e senza tempi morti che facciano stancare gli spettatori tanto da spingerli a chiudere la tv.

Mentre la pellicola continua a macinare visualizzazioni, vi consigliamo la nostra recensione di Ghosted con protagonisti Ana De Armas e Chris Evans. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!