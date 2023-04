Ghosted, Dexter Fletcher scherza:'Chris Evans è troppo bello per il ruolo!'

Il regista di Ghosted, Dexter Fletcher, è stato intervistato da Comicbook, sul nuovo film Apple TV+ con protagonisti la star Marvel Chris Evans e la protagonista di Blonde, Ana de Armas. Fletcher ha scherzato sull'aspetto di Chris Evans in relazione al ruolo affidato all'attore nel nuovo lungometraggio in arrivo in streaming.

In Ghosted, Chris Evans sarà Cole, un uomo buono e onesto che s'innamora di una donna misteriosa ed enigmatica, Sadie, interpretata da Ana de Armas, scoprendo in seguito che si tratta di un agente segreto.

Entrambi verranno coinvolti in un avventuroso intrigo internazionale.



Comicbook ha chiesto a Fletcher - il quale ha ribadito che Ghosted non parlerà di uccisioni e fantasmi - se Evans non fosse troppo bello per il personaggio assegnatogli:"Sì, il problema con Chris Evans è sempre che il suo bell'aspetto non è altro che un peso [ride]. No, non era una preoccupazione eccessiva. Penso che sia soltanto una parte della magia che porta. Con entrambi, in realtà. La cosa fantastica però è che sono entrambi attori così grandi, quindi con loro sbalorditivo talento l'aspetto può essere superato dalla loro convincente interpretazione dei personaggi. Quindi, niente male" ha ricordato il regista.



Nel cast del film, oltre a Evans e de Armas, anche il premio Oscar Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris e Tate Donovan. Inoltre, Chris Evans non sarà l'unica star Marvel a comparire in Ghosted. La conferma è arrivata dallo stesso attore:"Ci sono dei cameo".



Due giorni fa, Chris Evans ha parlato del fardello di essere l'uomo più sexy del mondo, riconosciutagli nel 2022.