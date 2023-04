Ghosted, Dexter Flechter confessa: 'Mi ha insegnato a gestire l'azione'

Ogni tanto si sente il bisogno di avere delle rom-com d'azione, capaci creare quella classica e intramontabile atmosfere da Mr & Mrs Smith. Quest'anno è Ghosted, nuovo film di Dexter Fletcher, a cercare di fare ciò grazie ad un ampio parterre di star capeggiato da Chris Evans ed Ana De Armas.

Il regista recentemente ha rivelato quando sia stato importante trovare l'equilibrio tra i generi in modo da non far sembrare la narrazione squilibrata. Secondo lui, infatti, l'elemento più difficile da dosare è stata la commedia romantica in modo da non far sembrare la narrazione troppo melensa e non levare eccessivo spazio all'azione. Lo stesso Fletcher ha definito Chris Evans troppo bello per il suo ruolo in Ghosted dato che il suo personaggio, fin da subito, si mostra abbastanza impacciato.

E' la prima volta che Fletcher si è trovato a dirigere un film così pieno d'azione e, secondo lui, questo gli ha dato modo di imparare moltissimo riguardo come realizzare le varie scene. "Penso che riguardi i benefici della previsibilità e dello storyboard, che, sai, negli altri miei film, non ne avevo tanto bisogno prima perché potevo avere accesso a tutti i reparti perché è un'unità molto più compatta, quelle tavole rotonde settimanali o quotidiane che ho avuto con l'equipaggio e il team" ha spiegato. "Ma, quando ho avuto i pre-release per l'inseguimento in autobus su Ghosted, ho subito pensato al brano musicale che c'è e l'ho messo lì, e si è bloccato immediatamente" ha continuato. "Questa è stata l'unica cosa che ha attirato la massima attenzione in termini di previsione delle cose, che è la pre-release, sai, in un certo senso ricevi risorse fatturate e le costruisci" ha concluso.

Parlando del film, Dexter Fletcher ha dichiarato che Ghosted non parlerà di fantasmi ma anzi racconterà una storia capace di mischiare commedia romantica ad azione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!