Ghosted, di cosa parla il film Apple TV+ con Ana de Armas e Chris Evans?

Avete visto il primo trailer ufficiale di Ghosted, il nuovo film originale di Apple TV+ in uscita in esclusiva sulla piattaforma, ma siete rimasti troppo rapiti dalla bellezza dei protagonisti Ana de Armas e Chris Evans per capirci qualcosa sulla trama?

Niente paura, in questo articolo vi sveliamo tutto quello che dovete sapere su Ghosted, dalla trama al lungo elenco di talenti che hanno contribuito alla produzione di quello che promette di essere uno dei nuovi titoli di punta del 2023 per la piattaforma di streaming on demand.

Ghosted è descritto come un film romantico ad alto tasso d'azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto che si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie (Ana de Armas), solo per scoprire in maniera scioccante che lei è in realtà un agente segreto. E prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Il film è scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna e Erik Sommers, ed è diretto da Dexter Fletcher. Nel cast, oltre alle due star di punta, anche Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris e Tate Donovan. La data d'uscita è fissata per il prossimo 21 aprile, in esclusiva su Apple TV+.

Per altre curiosità, sapete che in Ghosted Ana de Armas ha sostituito Scarlett Johansson, annunciata inizialmente come protagonista al fianco di Chris Evans?