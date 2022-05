Ghosted, Chris Evans annuncia la fine delle riprese del film con Ana de Armas

Annunciato verso la metà del 2021, Ghosted sta finalmente vedendo la luce: il film con cui Apple TV+ proverà a bissare lo strepitoso successo ottenuto quest'anno con CODA - I Segni del Cuore non ha ancora una data d'uscita, ma stando a quanto riportato dal protagonista Chris Evans le riprese sarebbero ormai ultimate.

L'annuncio, come anticipavamo in apertura, è arrivato tramite un post su Instagram di Chris Evans (recentemente visto festeggiare sul set il compleanno di Ana de Armas): l'ex-Captain America ha infatti ufficializzato la conclusione delle riprese pubblicando una foto in cui lo vediamo in compagnia della già citata star di No Time to Die e del regista Dexter Fletcher.

"Questa foto è per la chiusura di Ghosted! Grazie a tutto il cast e alla crew per il vostro straordinario lavoro. È stata una vera gioia poter lavorare con voi ogni giorno. Un ringraziamento speciale a Dexter Fletcher e Ana de Armas, farei un centinaio di film con voi se potessi! Grazie per tutte le risate" si legge nel post di Evans, e a giudicare da quanto i tre sembrino divertirsi nella foto diremmo si tratti di parole decisamente sincere!

Nel film, ricordiamo, troveremo anche Adrien Brody ed Amy Sedaris: qui, a tal proposito, trovate una foto del cast di Ghosted (quasi) al completo sul set del film targato Apple TV+.