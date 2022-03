Ghosted: annunciate quattro nuove aggiunte al cast del film con Chris Evans!

La scorsa estate è stato annunciato l'arrivo di Ghosted, nuovo film Apple con protagonisti Chris Evans e Scarlett Johansson. Poco tempo dopo è stato dichiarato che Johansson sarebbe stata sostituita da Ana De Armas. Secondo Deadline ora si sono uniti al cast Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.

Il film, descritto come romantico e d'azione e avventura, sarà diretto da Dexter Fletcher e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, che sono anche gli autori del soggetto.

Tra le nuove aggiunte al cast spicca sicuramente Moh, star in ascesa sin dal suo ruolo in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Se ricordate, infatti, in quell'occasione aveva interpretato un ottimo Bruce Lee. Da allora è stato molto ricercato, ma si è preso il suo tempo per trovare il progetto giusto. E questo sarà effettivamente il suo primo grande ruolo dopo l'esperienza nel film di Tarantino.

Ci sono poi gli altri tre attori: Sedaris, Nelson e Donovan. La prima ha da poco ripreso il ruolo di Peli Motto nella serie The Book Boba Fett ed è apparsa anche in Somebody I Used to Know. Nelson invece è stato recentemente visto in Nightmare Alley di Guillermo del Toro. Per quanto riguarda Donovan, i suoi recenti credits includono film come Respect e Rocketman.