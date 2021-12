Ghosted, Ana de Armas sostituisce Scarlett Johansson nel film con Chris Evans

Cambio in corsa per Ghosted: il nuovo film che vedrà Chris Evans impegnato in una situazione in bilico tra l'action e la commedia romantica, infatti, non potrà più contare sulla presenza di Scarlett Johansson, fino a qualche ora fa prevista come co-protagonista al fianco del suo ex-collega del Marvel Cinematic Universe.

Evans e Johansson erano stati annunciati lo scorso agosto come protagonisti del nuovo film targato Apple: proprio in queste ore, però, la notizia dell'uscita dell'attrice di Lucy e Match Point dal cast ha scombussolato le carte in tavola, tanto più che nessuna dichiarazione da parte della diretta interessata ha spiegato i motivi dell'abbandono (si parla, però, di problemi relativi all'accavallarsi di alcuni impegni).

Johansson, comunque, è stata immediatamente sostituita da una sua collega nel pieno di un vero e proprio periodo d'oro: stiamo parlando di Ana de Armas, che dopo la comparsa in 007 - No Time to Die tornerà quindi a mostrarsi sul grande schermo, stavolta con un minutaggio decisamente maggiore. Per Evans e Armas, inoltre, non è la prima volta insieme sul set: i due, come sicuramente ricorderete, presero infatti parte all'ottimo Knives Out - Cena con Delitto di Rian Johnson. Vi ricordiamo, intanto, che per Ghosted non è ancora stata prevista una finestra d'uscita.