Ghosted, Ana de Armas festeggia il compleanno sul set con Chris Evans e la troupe

Ana de Armas è impegnata in questo periodo sul set di Ghosted, il nuovo film diretto da Dexter Fletcher e in programma in uscita su Apple TV+. Il film vede de Armas recitare al fianco della star Marvel, Chris Evans. In questi giorni l'attrice ha compiuto 34 anni e per l'occasione è stata festeggiata sul set dal cast e dalla troupe.

"Sono 34! Mi è piaciuto trascorrere questo giorno speciale sul set. Grazie per questo meraviglioso compleanno" ha scritto Ana de Armas in un post su Instagram, nel quale ha pubblicato un video della festa di compleanno sulla spiaggia e altre foto del set di Ghosted.



Ana de Armas sostituisce Scarlett Johansson in Ghosted, dopo l'addio della star di Black Widow al film scritto da Paul Wernick e Rhett Reese e prodotto da Skydance Media.

Ancora non ci sono molti dettagli sulla trama, ma dovrebbe trattarsi di un film d'azione con sfumature romantiche.

Ad inizio aprile sono state pubblicate le nuove foto con il look di Ana de Armas sul set dell'opera nella quale recita da co-protagonista.



Il cast è completato dal premio Oscar Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson, Tate Donovan e Mustafa Shakir.

Le riprese sono iniziate lo scorso mese di febbraio tra Atlanta e Washington D.C., come annunciato da Dexter Fletcher, che torna dietro la macchina da presa dopo il biopic su Elton John, Rocketman, uscito nel 2019.