Ghosted, Ana de Armas e Chris Evans da record assoluto per Apple TV+

Com'era facile pronosticare, la coppia Ana de Armas e Chris Evans è da record: in queste ore, infatti, è stato ufficialmente annunciato che il nuovo film di Apple TV+ Ghosted ha registrato un nuovo primato in termini di visualizzazioni per la piattaforma di streaming on demand.

La commedia romantica d'azione diretta da Dexter Fletcher, che riunisce le amatissime star Chris Evans e Ana de Armas dopo Knives Out - Cena con delitto e il blockbuster spy-action di Netflix The Gray Man, secondo i nuovi numeri pubblicati da Samba TV ha guadagnato 328.500 spettatori nei primi due giorni di programmazione su Apple TV+: la cifra è la più alta di sempre per un debutto sulla piattaforma di streaming on demand, e soppianta i precedenti record stabiliti da Finch (228.500 con un debutto il 5 novembre 2021), Spirited (174.000 dopo il debutto il 18 novembre 2022), il più recente Tetris (174.000 dal 31 marzo 2023) e My Mind & Me (88.000 dal 4 novembre 2022).

Se siete curiosi di unirvi ai tanti spettatori che hanno premuto play sulla pagina dedicata al film su Apple TV+, vi assicuriamo che contrariamente a quanto il suo titolo possa far pensare Ghosted non racconta una storia di fantasmi e terrori: il termine 'Ghosted' infatti fa riferimento al 'ghostare', ovvero la pratica (di uso comune, ammettetelo!) di smettere improvvisamente di rispondere ai messaggi di una persona con cui ci si sta frequentando. Il 'ghostato' in questo caso è Cole (Chris Evans), che si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie (Ana de Armas) solo per scoprire successivamente che la ragazza è un'agente segreto.

Voi avete già visto il film? Avete in programma di recuperarlo? Ditecelo nella sezione dei commenti.