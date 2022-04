Ghosted: Ana De Armas bellissima sfoggia il suo nuovo look accanto a Chris Evans

Attraverso il proprio profilo Instagram, è lo stesso Chris Evans a postare un'immagine dal set di Ghosted che ritrae il cast principale al completo e così facendo ci dà modo di scoprire il nuovo look di Ana De Armas che mantiene i capelli biondi dopo l'esperienza come Marilyn Monroe sul set di Blonde, il biopic diretto da Andrew Dominik in arrivo.

Ana De Armas ha sostituito Scarlett Johansson in corsa nel cast di Ghosted e oggi la vediamo per la prima volta sul set della pellicola in compagnia del resto del gruppo, in cui vediamo anche Tate Donovan (Friends, The OC). Per Evans e De Armas è un ritorno insieme sul set dopo aver diviso lo schermo in Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson. Le new entry del cast di Ghosted sono Mike Moh, Amy Sedaris e Tim Blake Nelson.

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma la sceneggiatura è stata scritta da una coppia di autori affermati come Paul Wernick e Rhett Reese (Benvenuti a Zombieland, Deadpool, Life, 6 Underground). Ghosted dovrebbe combinare elementi da film d'azione e avventura a quelli da commedia romantica.

Per quanto riguarda Apple Studios, il film si va ad aggiungere ad una lista di produzioni di alto profilo che include anche l'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Emancipation con Will Smith e Napoleon (film precedentemente noto come Kitbag), nuova pellicola di Ridley Scott che vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone.

Proprio Apple ha battuto la concorrenza di Netflix, Prime Video e delle altre piattaforme streaming diventando il primo servizio streaming a vincere l'Oscar al Miglior film andato a CODA - I segni del cuore. Il film ha battuto il favorito Il potere del cane, targato proprio Netflix.