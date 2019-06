Ghostbusters: 'Who ya gonna call?', Paul Rudd celebra il suo ingresso nel cast in un video

Ebbene ormai è ufficiale e i fan sono letteralmente andati in visibilio, ma probabilmente mai quanto lo stesso Paul Rudd, estasiato all'idea di essere il protagonista del nuovo Ghostbusters diretto da Jason Reitman.

L'attore, interprete di Ant-Man/Scott Lang nell'Universo Cinematografico Marvel, è apparso infatti in un video pubblicato su Instagram dallo stesso Reitman, regista del nuovo capitolo della saga annunciato, nonché figlio di Ivan Reitman, regista del cult originale del 1984.

Nel filmato vediamo Rudd fuoricampo filmare l'iconico edifciio/sede dei Ghostbusters con i turisti intenti a farsi scattare delle foto nel luogo: "Vedete, questo è quello che accade ogni giorno. La gente si fa le foto con alle spalle questo magnifico edificio. [Dopo essere apparso in campo] E veramente potete biasimarli? E' un film così epico! Io lo amo e sono un fan. Quando ho sentito che Jason Reitman stava per realizzarne una nuova versione in autunno e il mio agente lo ha chiamato dicendogli: 'Ehi Jason, c'è la parte di questo giovane, beh semi-giovane uomo, allora chi chiamerai?' Quando ho sentito che avrebbero chiamato me, beh come potete immaginare, mi sono quasi smerdato addosso. Non vedo l'ora di unirmi al cast questo autunno per Ghostbusters. In effetti mi sto smerdando addosso in questo momento".

Al momento dell'annuncio del casting, riportato da Variety, il regista aveva commentato: "Volevo lavorare con Paul Rudd da molto tempo”, ha dichiarato il regista. “Sono entusiasta all’idea che si unirà a questo nuovo capitolo dell’universo dei Ghostbusters".

Non è chiaro come il film si ricollegherà all’originale, ma nel cast dovrebbero tornare anche i membri originali come Bill Murray, Dan Akroyd e Sigourney Weaver, quest'ultima sempre nel ruolo di Dana Barrett, mentre è stato già confermato il ritorno di Annie Potts. E' stato infatti lo stesso Akroyd a suggerire che il nuovo film si ricollegherà al primo: "Si collegherà perfettamente, meglio di qualunque altra cosa, al primo film. Posso dirvi solo questo, che i due film saranno connessi e in un modo del tutto particolare, mai fatto prima".