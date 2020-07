Ghostbusters torna nei drive-in americani, Jason Reitman: 'Ci sarà una sorpresa'

Mentre le sale cinematografiche degli USA si preparano lentamente alla ripartenza, con gli attesi Tenet e Mulan che salvo ulteriori posticipi arriveranno il prossimo agosto, proseguono le iniziative legate ai drive-in americani con il ritorno del mitico Ghostbusters - Acchiappafantasmi.

Jason Reitman, regista del nuovo capitolo previsto per la primavera 2021, ha promosso l'iniziativa anticipando l'arrivo di un contenuto speciale per i fan che assisteranno alle proiezioni. "Se riuscite a trovare un drive-in... Ci sarà una piccola sorpresa prima del film. Per favore state al sicuro! Portatevi la vostra tuta e una mascherina."

A giudicare dalle sue parole, potrebbe trattarsi di una breve preview di Ghostbuster: Legacy (magari con qualche footage inedito) o più semplicemente di una video introduzione realizzata proprio dal regista per presentare al pubblico l'iconico film diretto da suo padre, Ivan Reitman, e spendere qualche parola sul nuovo progetto.

In Ghostbusters: Legacy, lo ricordiamo, ritroveremo diversi membri del cast originale tra cui Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, che affiancheranno le new entry Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, e Carrie Coon in una storia ambientata dopo i due capitoli originali.

