Ghostbusters, Sony ci ripensa e include il film di Paul Feig nel box-set: i dettagli

Sony Pictures ha annunciato di aver aggiunto una versione digitale del reboot di Ghostbusters del 2016, diretto da Paul Feig, all'imminente set 4K Ultra HD di Ghostbusters Ultimate Collection, dopo che il regista ha chiamato pubblicamente in causa la major per aver originariamente escluso il film dal cofanetto.

Una versione digitale del film di Feig, nota con il titolo Ghostbusters: Answer the Call, è ora inclusa insieme alle versioni digitali di Ghostbusters (1984), Ghostbusters II (1989) e Ghostbusters: Legacy (2021). Nonostante le stroncature dei fan sul film del 2016, Legacy ha un punteggio peggiore del reboot su Rotten Tomatoes.



Il box-set comprende due dischi pieni zeppi di funzioni speciali che includono più di 20 ore di rari backstage, scene e filmati d'archivio dal set dei due film principali del franchise. Il cofanetto sarà presentato anche in una confezione da collezione 'ghost trap' con tanto di luci e sarà accompagnato da una ristampa completa di 220 pagine del raro libro Making Ghostbusters del 1985.



Inoltre i fan potranno gustarsi i commenti con il regista Ivan Reitman, la co-star Harold Ramis, e il produttore associato Joe Medjuck. La versione in DVD di Legacy conterrà anche una featurette nuova di zecca Summoning the Spirit: Making Ghostbusters: Legacy.

Il cast del film comprende Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, Charles Dance, Michael Kenneth Williams e Chris Hemsworth.



Per una bella rinfrescata di memoria sul film di Paul Feig, ecco la nostra recensione di Ghostbusters, la versione al femminile uscita nel 2016.